Juzgan a una banda de albaneses acusados de una treintena de robos en viviendas de A Coruña

DOS AÑOS AL FRENTE
Rueda reivindica el cumplimiento del 87% del programa electoral de 2024
EN SOLO DOS MESES
La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo jueves a una banda de albaneses acusados de una treintena de robos en viviendas en distintos ayuntamientos de la provincia de A Coruña.
En concreto, Fiscalía acusa a tres hombres, uno de ellos en situación irregular en España, y les atribuye 29 robos en viviendas en los municipios de Miño, Culleredo, Cambre, Sada, Oleiros, Ames y Santiago de Compostela. Los robos ocurrieron durante los meses de octubre y noviembre de 2024.
Los hechos son constitutivos de un delito de robo continuado en casa habitada, por el que piden siete años y cinco meses de cárcel para cada uno de los tres procesados. Además, Fiscalía pide tres años de prisión para uno de los acusados por un delito de falsedad documental, ya que portaba en el momento de su detención una identificación falsa de Italia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DOS AÑOS AL FRENTE
Rueda reivindica el cumplimiento del 87% del programa electoral de 2024
RESCATE EN HELICÓPTERO
Muere un joven de 23 años al caer al mar por un accidente en quad en Ribadeo
Lo último
"O GALEGO, LINGUA VIVA"
Un sevillano gaña o concurso de relatos en galego de Parada de Sil
HISTORIAS INCREÍBLES
Que la guerra quede en solfa y vuelva la primavera
VÍA DE SERVICIO
Periodistas incómodos
A MESA Y MANTELES
Emilia Pardo Bazán y la comensalía