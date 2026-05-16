Juzgan a una banda de albaneses acusados de una treintena de robos en viviendas de A Coruña

EN SOLO DOS MESES

La Fiscalía solicita más de siete años de cárcel para cada acusado y atribuye al grupo 29 asaltos cometidos en varios municipios de A Coruña durante octubre y noviembre de 2024.

Audiencia Provincial de A Coruña.
Audiencia Provincial de A Coruña. | Europa Press

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo jueves a una banda de albaneses acusados de una treintena de robos en viviendas en distintos ayuntamientos de la provincia de A Coruña.

En concreto, Fiscalía acusa a tres hombres, uno de ellos en situación irregular en España, y les atribuye 29 robos en viviendas en los municipios de Miño, Culleredo, Cambre, Sada, Oleiros, Ames y Santiago de Compostela. Los robos ocurrieron durante los meses de octubre y noviembre de 2024.

Los hechos son constitutivos de un delito de robo continuado en casa habitada, por el que piden siete años y cinco meses de cárcel para cada uno de los tres procesados. Además, Fiscalía pide tres años de prisión para uno de los acusados por un delito de falsedad documental, ya que portaba en el momento de su detención una identificación falsa de Italia.

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