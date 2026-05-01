Oleada de robos en A Limia: saquean seis iglesias y ya temen más ataques "ou estes días ou moi pronto"

En la madrugada del pasado martes 28 de abril, seis iglesias en la comarca de A Limia volvieron a ser el objetivo de ladrones. Esta vez se llevaron el dinero que había en los "petos", según cuenta el párroco Tomás Delgado Gándara, quién explica que los ladrones saquearon las iglesias de Garabelos, Laroá, Seoane, Parada de Ribeira, Ganade (Xinzo) y Xocín (Porqueira): "Desfixeron os petos e levaron o que había neles".

La Guardia Civil confirma los robos en cuatro de estas iglesias, aclarando que de la de San Juan de Seoane se llevaron dos cadenas de oro y diez euros en metálico; diez euros en metálico de la de Santa María de Laroá; cincuenta euros en metálico de la de San Salvador de Ribeira y otros veinte euros en metálico y dos cadenas de oro de la iglesia de San Bartolomé de Ganade, además de los daños causados en las puertas y cepillos.

Los delincuentes forzaron las cerraduras, dejando daños en las puertas. "Fai dous ou tres anos xa andiveron por aquí", aclaró el párroco, "debe de ser unha banda". "O malo é o que destrozan", afirmó, apuntando a que las cuantías sustraídas no ascienden a la cantidad que requerirán la reparación delas puertas. Además, los vecinos de las parroquias vecinas ya están alertados para que vigilen "porque virán posiblemente ás outras, ou estes días ou moi pronto".