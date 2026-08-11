El Lérez, el Anllóns y Costa de A Coruña, en alerta por sequía

La Xunta decidió activar la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, dos cuencas que estaban ya en prealerta desde hacía un mes. Asimismo, acordó aplicar medidas equivalentes a un escenario de alerta, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona.

Además, entraron en prealerta por escasez moderada de agua otras cuatro unidades territoriales de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, concretamente, las UTE del río Tambre y ría de Muros; del río Grande, en Camariñas; del río Mendo y ría de Betanzos, y del río Landro y río Ouro.

Así lo acordó ayer la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que asistieron también otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidade y do Medio Rural.

Descenso continuado

En este sentido, para la declaración de la alerta se tuvo en cuenta el descenso “importante y continuado” que experimentan desde la primavera los caudales circulantes y el volumen de agua embalsada en estas tres cuencas. Asimismo, en el caso de las cuatro unidades territoriales que pasan de normalidad a prealerta, se valoraron los bajos valores de los indicadores de escasez durante un período de tiempo continuado y, en el caso concreto del río Grande, el acusado y reciente descenso de las aportaciones hídricas, con una reducción del caudal superior al 50% en el mes de julio.

El Ayuntamiento de Pontevedra celebró una junta de gobierno extraordinaria

En este contexto, el Ayuntamiento de Pontevedra celebró una junta de gobierno extraordinaria ayer para poder hacer seguimiento y adoptar las medidas correspondientes con esta nueva situación. Así, comunicó la prohibición del uso de agua apta para consumo humano para llenar piscinas particulares, regar jardines, limpiar coches, entre otros. Además de la reducción de los consumos municipales como baldeos en las calles -excepto por motivos de salubridad-, riego de jardines, fuentes ornamentales y otros.

Finalmente, la teniende de alcalde, Eva Vilaverde, instó a las empresas e industrias a minimizar el consumo y a hacer un uso razonable del abastecimiento municipal. Asimismo, se refirió a la puesta en marcha de las medidas sancionadoras correspondientes previstas en la normativa aplicable.