Localizan un cuerpo sin vida flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas de Lugo

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INVESTIGACIÓN ABIERTA
Un cuerpo sin vida ha sido localizado este sábado por la Guardia Civil flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas de Cervo (Lugo).
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, a las 21:30 horas del sábado los agentes dieron el aviso del hallazgo del cadáver, localizado en un edificio abandonado situado en Lieiro, en la carretera que une Río Covo y San Ciprián.
Desde el 112 se pasó el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Viveiro y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Actualmente, la Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y esclarecer las causas del suceso.
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