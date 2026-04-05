Localizan un cuerpo sin vida flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas de Lugo

INVESTIGACIÓN ABIERTA

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en un edificio en ruinas de Cervo, en Lugo, mientras se trabaja en la identificación de la víctima y en esclarecer las causas del suceso.

Vehículo de la Guardia Civil.
Vehículo de la Guardia Civil. | Gustavo de la Paz

Un cuerpo sin vida ha sido localizado este sábado por la Guardia Civil flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas de Cervo (Lugo).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, a las 21:30 horas del sábado los agentes dieron el aviso del hallazgo del cadáver, localizado en un edificio abandonado situado en Lieiro, en la carretera que une Río Covo y San Ciprián.

Desde el 112 se pasó el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Viveiro y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Actualmente, la Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y esclarecer las causas del suceso.

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