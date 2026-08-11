Loquillo reúne a 3.200 personas en el festival Costa Feira

Costa Feira vivió una noche marcada por el rock español con la llegada de Loquillo, que realizó en Sanxenxo una nueva parada de su gira “Corazones Legendarios” reuniendo a 3.200 personas en un concierto dedicado a algunos de los grandes himnos de su carrera.

Con más de cuatro décadas en activo, el artista construyó un repertorio que forma parte de la historia de la música española. Loquillo entonó sobre el escenario principal del festival algunas de las canciones que marcaron su trayectoria y que siguen conectando con distintas generaciones.

El concierto permitió comprobar la vigencia de un cantante que supo mantener una identidad inconfundible a lo largo de diferentes etapas de su carrera. Con “Corazones Legendarios”, Loquillo revisita su trayectoria y recupera algunos de sus grandes clásicos desde la energía y la actitud que definieron siempre su directo.

Durante su actuación en Costa Feira, el artista se ganó al público con las canciones más reconocibles de su repertorio, trasladando a Sanxenxo el espíritu de una gira concebida como una celebración de su carrera y de su vínculo con el rock. Así, la noche sanxenxina volvió a reunir a seguidores de diferentes edades y a demostrar la capacidad de canciones creadas a lo largo de varias décadas para seguir encontrando un espacio común en el directo.

Apertura con 'No Quiero' y fin de fiesta en Bulla!

Antes de la actuación de Loquillo, No Quiero fue la banda encargada de abrir el escenario de Costa Feira y dar comienzo a una jornada especialmente dedicada al rock. La formación bilbaína llevó a Sanxenxo su propuesta de pop-rock, caracterizada por una marcada identidad musical y audiovisual. Su actuación sirvió como antesala a la llegada de Loquillo y reforzó el carácter de una noche construida alrededor de diferentes formas de entender el género.

Tras el concierto principal, la música no se detuvo en Costa Feira, pues la noche continuó en el escenario Bulla!, con Ángel Mera y Santi Moreno al frente de la sesión hasta las cuatro de la madrugada.

Bulla! volvió así a prolongar la experiencia más allá del escenario principal, convirtiendo la jornada en una propuesta que combinó música en directo y ocio nocturno, reforzando uno de los elementos diferenciales del festival. Asimismo, continúan activas las tres rutas de autobuses desde O Grove, Cambados y Sanxenxo al recinto de Costa Feira, situado en el polígono de Nantes.