La magistrada carballiñesa María Dolores Fernández Galiño, reelegida Valedora do Pobo

La magistrada María Dolores Fernández Galiño (O Carballiño —Ourense—, 1963) ha sido reelegida por el pleno del Parlamento de Galicia como Valedora do Pobo, un cargo que ocupa desde 2019, en funciones desde agosto de 2024, y en el que seguirá otros cinco años si culmina el nuevo mandato.

Tras ser respaldada su candidatura en la Comisión de Peticións el pasado enero, el pleno del Parlamento, con ausencia de varios diputados, celebró este martes la votación en urna que ratificó la elección de Fernández Galiño.

Su propuesta surge de un acuerdo entre los dos principales grupos del hemiciclo, PP y BNG, que ahora propondrán a la persona que la acompañe como adjunta. La candidatura recibió 61 votos a favor y 9 en blanco.

Aunque el voto en urna impide conocer cada sufragio públicamente, Armando Ojea (Democracia Ourensana) aseguró que votó a favor, mientras que los socialistas, fuera del acuerdo entre PP y BNG, votaron en blanco.

Los 61 votos a favor fueron suficientes para la ratificación, superando los 45 necesarios de los 75 diputados del hemiciclo gallego. Fernández Galiño siguió el proceso desde la tribuna de invitados y saludó tras su elección.

Mismos ideales que en 2019

En la Comisión de Peticiones de enero, Fernández Galiño aseguró que optaba por continuar como Valedora con los mismos ideales de 2019 y el compromiso de fortalecer los derechos de la ciudadanía gallega.

Entre sus compromisos destacan: promoción de la igualdad, lucha contra la violencia de género, prevención y erradicación del acoso, lucha contra la trata y otras formas de explotación, y derechos de las personas con diversidad funcional, así como el apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Además, citó la defensa de los derechos digitales, derecho a instituciones sólidas y protección del medioambiente. “En todos estos años, como Valedora do Pobo, apliqué estos principios en contextos a veces muy difíciles y extremos”, mencionó, recordando la pandemia, la invasión de Ucrania y la guerra de Gaza.

También destacó el incremento de la actividad de la institución, con quejas al alza, principalmente en sanidad y servicios sociales, sectores que mantienen un peso fundamental en las preocupaciones de la ciudadanía gallega.

Su acceso al cargo en 2019 fue más complejo, sustituyendo a Milagros Otero, quien renunció tras una polémica relacionada con la designación de una funcionaria familiar de Pedro Puy, entonces portavoz popular, y sobrina del expresidente Manuel Fraga.