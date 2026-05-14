El maquinista del Alvia pide paralizar su ingreso en prisión

Francisco José Garzón, maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Impugna la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que lo mantiene como único condenado tras la absolución del exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Garzón denuncia vulneraciones de varios derechos constitucionales, entre ellos la igualdad de trato y la tutela judicial efectiva.

El recurso sostiene que el maquinista fue condenado pese a trabajar en condiciones de seguridad ferroviaria insuficientes, sin sistemas automáticos que compensaran un posible error humano. También argumenta que la sentencia ignoró atenuantes relevantes: la duración excesiva del proceso -más de diez años-, su colaboración inmediata tras el accidente, las disculpas ofrecidas y la indemnización a las víctimas.

Además, solicita como medida cautelar la suspensión de su ingreso en prisión (dos años y medio de condena) mientras el Constitucional estudia el caso, alegando que el perjuicio sería irreversible si finalmente se reconocen vulneraciones de derechos.

Paralelamente, el abogado de Garzón ha pedido al Ministerio de Justicia un indulto, apoyado por el sindicato Semaf. Argumenta que el maquinista está arrepentido, que nunca había sido condenado, que el accidente fue un error profesional sin intención delictiva y que, ya jubilado y con problemas de salud, no presenta riesgo de reincidencia. Añade que cuida de su madre de 93 años, por lo que su ingreso en prisión agravaría muy especialmente su situación familiar y médica.