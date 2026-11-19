Marta Ortega reúne en A Coruña a la élite internacional de la moda para presentar la exposición de David Sims.

A Coruña volvió a convertirse en punto de encuentro de la moda internacional. Marta Ortega reunió este miércoles a diseñadores, modelos, fotógrafos y personalidades del mundo del arte en una fiesta privada en la Fundación MOP, organizada con motivo de la nueva exposición dedicada al fotógrafo británico David Sims. Ni el intenso temporal de lluvia y viento que azotó la ciudad impidió la celebración de una de las citas más exclusivas del calendario cultural coruñés.

Entre los invitados destacaron nombres como John Galliano, Eugenia Silva, Grace Coddington, David Chipperfield y Pieter Mulier, actual director creativo de Versace. También acudieron el diseñador Pierpaolo Piccioli, antiguo responsable creativo de Balenciaga, y la prestigiosa pareja de fotógrafos neerlandeses Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin.

La lista de asistentes reunió a figuras de diferentes ámbitos. La modelo polaca Malgosia Bela acudió acompañada de su marido, el cineasta Pawel Pawlikowski, mientras que también estuvieron presentes la diseñadora Bella Freud, la modelo y actriz Lily McMenamy y la exmodelo y directora creativa de Vogue Grace Coddington.

La música también tuvo protagonismo durante la velada. La artista Judeline actuó ante los invitados, en una fiesta en la que el propio David Sims estuvo acompañado de sus hijos, Ned y Stevie. Entre los asistentes figuraron asimismo Sheikha Al Mayassa, hermana del emir de Qatar y presidenta de Museos de Qatar, y Bobby Gillespie, fundador de la banda británica Primal Scream.

Una exposición que recorre 35 años de fotografía

La celebración sirve de antesala a la apertura de "David Sims. The Hamster Becomes The Problem", la nueva gran exposición de la Fundación MOP, que podrá visitarse desde este sábado, 21 de noviembre, en el muelle de Batería de A Coruña.

La muestra propone un recorrido por el archivo fotográfico del artista británico a través de espacios interconectados que transitan entre la moda y el documental, lo íntimo y lo performativo. Su obra incluye retratos de figuras como Kate Moss, Linda Evangelista y Kurt Cobain, además de trabajos para algunas de las principales firmas y publicaciones internacionales.

Nacido en Sheffield en 1966, Sims está considerado uno de los fotógrafos de moda más influyentes de su generación. Su trabajo forma parte de las colecciones de instituciones como el Victoria and Albert Museum, el LACMA y la Tate.

La propia Marta Ortega destacó que la fotografía de Sims «va mucho más allá de las imágenes por sí solas» y subrayó su fascinación por la energía, la vulnerabilidad y la capacidad de transformación de la cultura juvenil.

Fechas y horarios para visitar la exposición

La exposición abrirá al público este sábado y permanecerá en A Coruña hasta el 1 de mayo de 2027. Como es habitual en la programación de la Fundación MOP, la entrada será gratuita.

Lunes a jueves: de 10.00 a 20.00 horas

Viernes: de 10.00 a 21.00 horas

Sábados: de 11.00 a 21.00 horas

Domingos: de 11.00 a 20.00 horas

También se ofrecerán visitas guiadas por cinco euros. Antes de la inauguración, el propio David Sims protagonizará este jueves una firma de ejemplares del catálogo de la muestra en la librería del muelle de Batería.

Con esta nueva propuesta, Marta Ortega continúa la trayectoria expositiva de la Fundación MOP, que desde 2021 ha dedicado grandes retrospectivas a fotógrafos como Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn y Annie Leibovitz.