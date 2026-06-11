HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE
El mayor parque acuático de Galicia abre sus puertas: atracciones, precios y novedades
HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE
El verano ya tiene uno de sus planes estrella en Galicia. El Aquapark de Cerceda, considerado el mayor parque acuático de la comunidad, abrió sus puertas este miércoles 10 de junio e inicia una temporada que se prolongará hasta el 6 de septiembre. El recinto, de 37.000 metros cuadrados, vuelve a convertirse en uno de los grandes planes del verano gallego, con miles de visitantes previstos y numerosas reservas de centros educativos.
Las tarifas varían según la edad y el día de la visita. Los adultos y mayores de 12 años pagarán 12 euros de lunes a viernes y 13 euros los fines de semana y festivos.
Los niños de entre 5 y 12 años abonarán entre 9 y 10 euros, mientras que los menores de 4 años tendrán precios reducidos de entre 1 y 2 euros.
También existen abonos semanales de 52 euros para adultos y entre 10 y 37 euros para niños, según la edad. Además, el parque ofrece descuentos para familias numerosas y personas con discapacidad.
Las entradas pueden comprarse online en la web oficial o en taquilla a partir de las 11:00 horas.
Estas son todas las atracciones y toboganes disponibles en el parque:
Más allá de los toboganes, el parque ofrece zonas pensadas para todos los públicos. La Piscina de Olas es uno de los espacios más concurridos, con oleaje artificial que recrea la sensación del mar.
También destacan áreas de relax como el jacuzzi, ideal para descansar entre atracción y atracción, así como amplias zonas verdes donde los visitantes pueden hacer picnic o descansar.
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