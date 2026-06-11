El mayor parque acuático de Galicia abre sus puertas: atracciones, precios y novedades

El verano ya tiene uno de sus planes estrella en Galicia. El Aquapark de Cerceda, considerado el mayor parque acuático de la comunidad, abrió sus puertas este miércoles 10 de junio e inicia una temporada que se prolongará hasta el 6 de septiembre. El recinto, de 37.000 metros cuadrados, vuelve a convertirse en uno de los grandes planes del verano gallego, con miles de visitantes previstos y numerosas reservas de centros educativos.

Precios del Aquapark de Cerceda 2026

Las tarifas varían según la edad y el día de la visita. Los adultos y mayores de 12 años pagarán 12 euros de lunes a viernes y 13 euros los fines de semana y festivos.

Los niños de entre 5 y 12 años abonarán entre 9 y 10 euros, mientras que los menores de 4 años tendrán precios reducidos de entre 1 y 2 euros.

También existen abonos semanales de 52 euros para adultos y entre 10 y 37 euros para niños, según la edad. Además, el parque ofrece descuentos para familias numerosas y personas con discapacidad.

Las entradas pueden comprarse online en la web oficial o en taquilla a partir de las 11:00 horas.

Atracciones y toboganes del Aquapark de Cerceda

Estas son todas las atracciones y toboganes disponibles en el parque:

Aquatubo Pechado : Tobogán cerrado en completa oscuridad, con una experiencia intensa y de alta adrenalina.

Aquatubo Aberto : Tobogán abierto con curvas y espirales que finaliza en la piscina principal.

Piscina de Ondas : Piscina con olas artificiales que simulan el mar.

Piscina de Batuxadas : Zona infantil para iniciación al agua con juegos básicos.

Piscina Infantil (O Caldeiro) : Espacio con gran cubo de agua, cañones y juegos interactivos.

Piscina Infantil (A Ra) : Área temática con rana gigante, mini toboganes y setas de agua.

Tobogán dos Donuts : Descenso en flotadores tipo donut desde 11 metros de altura.

Piscina Infantil do Congro : Zona infantil tematizada con figuras marinas y juegos acuáticos.

Géyser : Piscina con chorros de agua y efectos de erupción constante.

Tobogáns : Tres toboganes de caída rápida que desembocan en la piscina central.

Kamikaze : Tobogán extremo de 54 metros con gran velocidad y desniveles pronunciados.

Jacuzzi : Zona de relax con hidromasaje y burbujas en distintos niveles.

Parque Infantil : Área en seco con columpios, toboganes y zonas de descanso.

Multipistas : Tobogán de competición de 15 metros con varios carriles.

Roaller Coaster (La Uve) : Atracción en flotador con curvas cerradas, cambios de pendiente y sensación de ingravidez.

Piscina de Natación: Piscina tradicional para nadar, relajarse o refrescarse.

Piscinas y espacios para toda la familia

Más allá de los toboganes, el parque ofrece zonas pensadas para todos los públicos. La Piscina de Olas es uno de los espacios más concurridos, con oleaje artificial que recrea la sensación del mar.

También destacan áreas de relax como el jacuzzi, ideal para descansar entre atracción y atracción, así como amplias zonas verdes donde los visitantes pueden hacer picnic o descansar.