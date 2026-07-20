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Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este lunes 20 de julio

MEDIDAS APROBADAS

Tras el Consello de Xunta de este 20 de julio, ve la comparecencia completa del presidente de la Xunta de Galicia.

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, comparece tras el Consello de la Xunta.
El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, comparece tras el Consello de la Xunta. | David Cabezón

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, compareció este lunes, 20 de julio, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.

Aquí puedes ver la intervención del presidente autónomico.

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