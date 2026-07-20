Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este lunes 20 de julio

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MEDIDAS APROBADAS
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, compareció este lunes, 20 de julio, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.
Aquí puedes ver la intervención del presidente autónomico.
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