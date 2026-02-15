Medallas de honor del Consello da Cultura Galega a March y Díaz-Fierros

La filóloga estadounidense Kathleen March y el edafólogo Francisco Díaz-Fierros serán reconocidos con las medallas de honor del Consello da Cultura Galega (CCG), que se entregarán el próximo 24 de marzo en un acto en su sede y que será retransmitido a través de Internet.

El plenario del Consello da Cultura Galego acordó en la sesión celebrada el pasado 24 de octubre de 2025 reconocer con su máxima distinción a Kathleen March y a Francisco Díaz-Fierros por su apoyo en la difusión y visibilización de la actividad de la institución.

En un comunicado, el CCG recordó que su medalla fue creada en 2018 para reconocer la relevancia y significación de personas físicas que sobresalen de forma especial en los servicios prestados al Consello da Cultura Galega o a la cultura en general.

Este reconocimiento pretende destacar la importancia de la diplomacia cultural y de la acción exterior para le futuro de la cultura gallega, así como el importante peso de la diáspora en la conformación de la imagen de la Galicia contemporánea.