Medallas de honor del Consello da Cultura Galega a March y Díaz-Fierros
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
El CCG recordó que su medalla fue creada en 2018 para reconocer la relevancia y significación de personas físicas por sus servicios a la cultura
La filóloga estadounidense Kathleen March y el edafólogo Francisco Díaz-Fierros serán reconocidos con las medallas de honor del Consello da Cultura Galega (CCG), que se entregarán el próximo 24 de marzo en un acto en su sede y que será retransmitido a través de Internet.
El plenario del Consello da Cultura Galego acordó en la sesión celebrada el pasado 24 de octubre de 2025 reconocer con su máxima distinción a Kathleen March y a Francisco Díaz-Fierros por su apoyo en la difusión y visibilización de la actividad de la institución.
En un comunicado, el CCG recordó que su medalla fue creada en 2018 para reconocer la relevancia y significación de personas físicas que sobresalen de forma especial en los servicios prestados al Consello da Cultura Galega o a la cultura en general.
Este reconocimiento pretende destacar la importancia de la diplomacia cultural y de la acción exterior para le futuro de la cultura gallega, así como el importante peso de la diáspora en la conformación de la imagen de la Galicia contemporánea.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
HISTORIAS INCRÍBLES
A la inteligencia artificial se le ve el plumero
O AFIADOR
A educación na política