Menor cree que el futuro de Galicia está en un rural digno

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, reivindicó este jueves el papel estratégico del rural como motor de desarrollo económico, social y territorial durante la inauguración de O Encontro de Sober. Diálogos rural-industria, unas jornadas que reúnen a representantes institucionales, empresariales y académicos para analizar los retos y oportunidades del territorio.

En su intervención, Menor destacó que este encuentro “pone en valor algo esencial para Galicia: la capacidad de conectar el rural con la industria, la tradición con la innovación y el arraigo con el futuro”, en un contexto en el que, según señaló, “el rural no es un problema que haya que resolver, sino una oportunidad que hay que activar”.

El presidente provincial situó la provincia de Ourense como ejemplo de esa realidad, con un modelo basado en la fortaleza del sector primario, la industria agroalimentaria, el turismo sostenible y la innovación vinculada a los recursos naturales, “elementos que forman parte de un mismo ecosistema que necesita más cooperación y visión compartida”.

Luis Menor hizo también una referencia especial al escenario en el que se celebra el encuentro, subrayando la “oportunidad histórica” que supone la posible declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

“No es solo un reconocimiento a su valor paisajístico, cultural y patrimonial, sino una oportunidad para demostrar que el rural puede ser excelencia, marca internacional y motor de desarrollo sostenible”, afirmó. En este sentido, advirtió de que este reconocimiento “también nos obliga a estar a la altura, a proteger lo que somos y a gestionar ese crecimiento con responsabilidad”.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación incidió en el papel de las administraciones públicas a la hora de acompañar el desarrollo del territorio, recordando que la cooperación municipal es “la columna vertebral” de la acción de la institución provincial.

“El futuro de Galicia pasa por un rural con oportunidades reales, digno y dinámico”, afirmó durante su intervención el presidente de la Diputación de Ourense. O Encontro de Sober, impulsado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), se consolida como un espacio de reflexión y diálogo entre empresa, universidad y territorio, con el objetivo de fortalecer el tejido productivo e impulsar nuevas alianzas.

Para Luis Menor, este tipo de iniciativas son clave porque “no solo permiten analizar el presente, sino construir una visión compartida del futuro”, basada en la suma de esfuerzos y en la puesta en valor del talento existente tanto en el rural como en el ámbito empresarial.