Solo la mitad de concellos pidieron desbroces a la Xunta de Galicia

A escasos días de que arranque el verano, muchos son los concellos que no se han puesto las pilas en gestión de masa forestal contra incendios, retrasando la campaña de prevención y complicando el peligro en las aldeas. Actualmente, solo el 50% de los municipios, según apuntó ayer la Xunta de Galicia, pidieron la realización de trabajos de limpieza del convenio con Seaga. El plazo idóneo de adhesión se fijó hasta el 31 de marzo, fecha hasta la cual solo cumplieron el 30%. A día de hoy, la cistuación mejoró, pero solo un 50% pidió los trabajos.

Alfonso Rueda urge a concellos y particulares a implicarse más: "A Xunta non pode facer o 100%"

Ante este escenario, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió auer e la Administración gallega ya ha gestionado la biomasa en franjas secundarias de 2.600 parcelas a lo largo de 70 parroquias priorizadas, actuando además en casi 200 kilómetros de vías municipales mediante este sistema colaborativo. El mandatario fue tajante al esgrimir que la Xunta “non se pode encargar do 100%”, exigiendo a los concellos s que asuman su parte del trabajo y apeló a la responsabilidad de los particulares para mantener sus propiedades en un estado aceptable de limpieza por su bien.

Asimismo, Rueda respaldó expresamente a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ante las críticas sobre su agenda, sentenciando que “a conselleira non apaga lumes”.

Un simulador para atajar los incendios Galicia estrenará este verano el Sistema de Propagación de Incendios de Galicia (Spigal), una herramienta pionera desarrollada por MeteoGalicia capaz de predecir el avance del fuego. En apenas 30 minutos, este innovador simulador proyecta la evolución de un gran incendio para las siguientes 12 horas, facilitando el despliegue de medios en tiempo real. A diferencia de los modelos tradicionales, el Spigal cruza al instante datos meteorológicos de alta resolución y variables forestales en vivo y permitirá anticipar focos secundarios y optimizar de forma decisiva los recursos de extinción.