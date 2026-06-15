La Xunta aprueba ayudas por un millón de euros para comprar maquinaria destinada a combatir los incendios

La Xunta convoca nuevas ayudas, dotadas con un millón de euros, las cuales están cofinanciadas con fondos europeos Feder, para que los municipios compren maquinaria de prevención de incendios.

El Diario Oficial de Galicia recoge (DOG) este lunes las bases reguladoras de estos apoyos, destinados a localidades de hasta 30.000 habitantes que podrán recibir un máximo de 30.000 euros por proyecto.

Estas ayudas van a servir para adquirir maquinaria, vehículos ligeros y especiales y sus adaptaciones destinadas a las brigadas de protección del ambiente y del espacio natural para la ejecución de tareas específicas de prevención de incendios forestales.

Las mini excavadoras, compactadoras o rodillos, pequeños tractores, desbrozadoras, remolques, trituradores, vehículos todoterreno y mini camiones, no podrán ser compradas por los municipios hasta que no les sea aprobada la ayuda.

El Gobierno gallego destaca que "el objetivo es dotar a las administraciones locales de un parque de maquinaria suficiente y adecuado para la realización de limpieza y desbroce".