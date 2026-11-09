Muere a los 108 años Alicia Valle, la segunda persona más longeva de Galicia

Galicia despide a una de sus vecinas más longevas. Alicia Valle Portela ha muerto este domingo a los 108 años en Meira (Lugo), donde era conocida como la "abuela de A Chaira" por ser la persona de mayor edad de las comarcas de Terra Chá y Meira. Su fallecimiento deja como principal referente de longevidad a Esperanza Cortiñas, nacida en el municipio ourensano de Carballedo en 1916 y que actualmente reside en Ourense.

Alicia Valle era hasta ahora la segunda persona de mayor edad de Galicia, únicamente por detrás de Cortiñas, que continúa encabezando la clasificación de longevidad de la comunidad.

Una vida de 108 años en Meira

Nacida en Santa Marta de Meilán, en Riotorto, Alicia se trasladó siendo niña a Meira para vivir con unos tíos. Allí desarrolló prácticamente toda su vida y regentó una conocida fonda llamada O Abello, situada en el bajo de su vivienda, frente al Paseo Central. Fue madre de cinco hijos y tuvo nueve nietos y ocho bisnietos.

A pesar de su avanzada edad, mantuvo su autonomía y una memoria extraordinaria durante buena parte de su vida.