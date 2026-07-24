Muere un bebé ahogado en una piscina particular en Vigo

El Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) ha prestado atención especializada a la familia de un bebé que murió este viernes en Vigo tras sufrir un ahogamiento en una piscina particular. El 112 Galicia recibió el aviso a las 17:40 horas, cuando un particular solicitó asistencia sanitaria urgente para el menor, que presentaba graves dificultades respiratorias.

De inmediato, el 112 informó a Urxencias Sanitarias 061, así como a efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Los profesionales sanitarios desplazados hasta el lugar realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al bebé, aunque finalmente no fue posible salvar su vida. Ante la gravedad de lo sucedido, el 112 Galicia activó también al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) para ofrecer apoyo especializado a los familiares del menor.