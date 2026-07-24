Muere la mujer de 67 años que permanecía ingresada tras un atropello en Taboadela

La mujer que había resultado gravemente herida en el atropello ocurrido el pasado 13 de julio en el municipio de Taboadela murió en la noche del miércoles, 22 de julio, después de permanecer varios días ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

La víctima era Consuelo Morales R., conocida como "Chelo", de 67 años y vecina de Amendo, en Taboadela. Desde el accidente permanecía hospitalizada debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El siniestro se produjo sobre las 21,20 horas del 13 de julio en la carretera OU-320. Según la información facilitada entonces, un turismo se salió de su carril, impactó contra un árbol y terminó arrollando a la mujer, que caminaba por la acera a escasos metros de su domicilio. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió heridas de extrema gravedad y fue evacuada de urgencia al hospital de Ourense.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia del 061 y los Bomberos de San Cibrao, que colaboraron en las labores de asistencia, la retirada del vehículo y la limpieza de la calzada. El conductor del turismo dio negativo en la prueba de alcoholemia y la Guardia Civil instruyó las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

El funeral por Consuelo Morales R. tiene lugar este viernes, 24 de julio, a las 19,00 horas, en la iglesia parroquial de San Xurxo de Touza, en Taboadela.