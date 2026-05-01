Muere un ciclista tras sufrir una caída en una cuesta Carballo

Un ciclista ha muerto este viernes tras sufrir una caída cuando circulaba por el municipio de Carballo. No hubo más vehículos implicados en el accidente. El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 13.00 horas. Según indicó un particular, el ciclista había sufrido una caída en una cuesta pronunciada, en el kilómetro 1 de la carretera DP-1914.

Movilización de los servicios de emergencia

Tras recibir la alerta, se movilizó al 061 Galicia, así como a la Guardia Civil de Tráfico y al Servicio Municipal de Protección Civil de la localidad.Una vez en el punto, los equipos de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista, sin que fuese posible hacer nada por salvar su vida.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente.