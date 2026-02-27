Dos heridos en un violento choque entre vehículos a la altura de Petín

Dos presonas resultaron heridas, siendo trasladadas al Hospital Público Valdeorras en las ambulancias del 061 de O Barco tras colisionar los vehículos que conducían. El accidente se produjo en la C-533, que comunica A Rúa con Viana, a la altura del término municipal de Petín, entre esta localidad y el desvío de Seadur (Larouco), pasadas las 21.30 h del jueves.

Estado de uno de los vehículos tras la colisión

Inmediatamente, acudieron los voluntarios de Protección Civil de Petín y Larouco, el GES Valdeorras y los bomberos del parque rues del Servicio Provincial de Salvamento y Emergencias. Como consecuencia del violento choque, la carretera permaneció cortada al tráfico más de una hora, mientras los equipos procedieron a la limpieza de la calzada.