ACCIDENTE DE TRÁFICO
Dos heridos en un violento choque entre vehículos a la altura de Petín
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Dos presonas resultaron heridas, siendo trasladadas al Hospital Público Valdeorras en las ambulancias del 061 de O Barco tras colisionar los vehículos que conducían. El accidente se produjo en la C-533, que comunica A Rúa con Viana, a la altura del término municipal de Petín, entre esta localidad y el desvío de Seadur (Larouco), pasadas las 21.30 h del jueves.
Inmediatamente, acudieron los voluntarios de Protección Civil de Petín y Larouco, el GES Valdeorras y los bomberos del parque rues del Servicio Provincial de Salvamento y Emergencias. Como consecuencia del violento choque, la carretera permaneció cortada al tráfico más de una hora, mientras los equipos procedieron a la limpieza de la calzada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Dos heridos en un violento choque entre vehículos a la altura de Petín
35.000 HECTÁREAS QUEMADAS
La Festa da Freba de Petín homenajeó al voluntariado de los fuegos
XORNADAS DE DESENVOLVEMENTO
El grito de Petín contra el éxodo: “Repensar el rural”
FUTURO DEL CAMPO GALLEGO
El rural de Valdeorras debate cómo frenar la despoblación
Lo último
SU PROYECTO PERSONAL
David Rodríguez, la cocina como acto cultural
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 27 de febrero?