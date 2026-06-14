Muere un motorista tras quedar atrapado bajo un coche en un accidente en Barro

En dos días han muerto tres motoristas en las carreteras gallegas, marcando un fin de semana negro en la comunidad. Tras un viernes trágico en Ourense con el fallecimiento de octogenario que viajaba junto a su hijo y un conductor de moto, la provincia vecina de Pontevedra registró otros dos accidentes mortales el sábado. El último ha sido un motorista durante la noche tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera PO-226, a la altura del cruce con la N-550, en el municipio pontevedrés de Barro.

El siniestro se produjo poco antes de las 2,:00 horas, cuando la motocicleta colisionó contra un coche.. A consecuencia del impacto, el conductor de la moto quedó atrapado bajo el vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia y los Bombeiros de Ribadumia, aunque finalmente no fue necesario realizar labores de excarcelación, ya que la víctima se encontraba accesible para recibir asistencia sanitaria.

El equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendió al motorista, pero no pudo hacer nada por salvarle la vida. En el operativo también participaron agentes de la Garda Civil de Tráfico, que se encargaron de las labores correspondientes tras el accidente.