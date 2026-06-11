Muere un hombre tras caerse de una escalera cuando trabajaba en un invernadero en Oleiros
ACCIDENTE LABORAL
La víctima mortal quedó suspendida por un arnés tras precipitarse mientras trabajaba en un invernadero de San Pedro de Nós y murió pese a los intentos de reanimación.
Un hombre ha muerto en las últimas horas tras caerse de una escalera cuando estaba realizando trabajos en un invernadero, en el municipio coruñés de Oleiros, según ha informado el CIAE 112 Galicia.
El accidente ocurrió sobre las 21,30 horas de este miércoles, en la zona de San Pedro de Nós. El 112 avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los equipos de Emergencias de Oleiros, la Guardia Civil y la Policía Local.
La víctima sufrió una caída desde lo alto de una escalera y quedó suspendida por un arnés. Una vez que pudieron liberarla, los sanitarios la atendieron y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero estas no dieron resultado y nada se pudo hacer para salvarle la vida.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
POLÉMICAS POR LOS EXÁMENES
Manuel Reigosa, rector de la UVigo lamenta “errores humanos” de la PAU
PROYECTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
La industria se moviliza para sumarse al futuro del CERN
PLAYAS CON BANDERA AZUL
Diez nuevas banderas azules realzan el liderazgo de Galicia
Lo último
CONCESIÓN, A CONCURSO
La cafetería del Posío en Ourense, por 1.730 euros al mes
EL ACTUAL CAMPEÓN REGRESA
Javier Pardo ante el reto de revalidar el trono: así llega el campeón local al Rally de Ourense 2026