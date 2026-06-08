Muere una mujer en un incendio en una vivienda en A Coruña

El incendio se originó en el salón de la vivienda de la calle Río de Quintas, en A Coruña.

Una mujer ha muerto en un incendio en una vivienda de la calle Río de Quintas, en A Coruña, ocurrido durante la madrugada de este lunes.

Según informan los bomberos de A Coruña, a la 1,33 horas de la madrugada recibieron la alerta de un vecino de que salía humo negro de la planta baja de las viviendas de Santa Bárbara. A la llegada al lugar, encontraron a la mujer con síntomas de asfixia y quemaduras. Los bomberos apuntan a que el fuego se inició en la zona del salón, al quemarse una butaca, con una propagación del fuego hasta una mesita y el sofá en el que se encontraba la víctima.

El humo negro de la planta baja de las viviendas de Santa Bárbara.

Una dotación con tres vehículos y nueve efectivos de bomberos se desplazó hasta el lugar. A su llegada, observaron que las persianas estaban derretidas. Accedieron por la ventana al salón, donde encontraron a la mujer. Tras abrir la puerta principal para la entrada de la Policía Local y los servicios sanitarios, se procedió a la ventilación de la vivienda. El fuego quedó finalmente extinguido.