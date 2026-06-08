Muere una mujer en un incendio en una vivienda en A Coruña

EL SALÓN, EL ORIGEN

Una mujer muere tras un incendio en una vivienda de Río de Quintas, en A Coruña, originado en el salón y que obligó a la intervención de bomberos, policía y servicios sanitarios durante la madrugada.

La Región
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Publicado: 08 jun 2026 - 10:13 Actualizado: 08 jun 2026 - 10:27
El incendio se originó en el salón de la vivienda de la calle Río de Quintas, en A Coruña.
El incendio se originó en el salón de la vivienda de la calle Río de Quintas, en A Coruña.

Una mujer ha muerto en un incendio en una vivienda de la calle Río de Quintas, en A Coruña, ocurrido durante la madrugada de este lunes.

Según informan los bomberos de A Coruña, a la 1,33 horas de la madrugada recibieron la alerta de un vecino de que salía humo negro de la planta baja de las viviendas de Santa Bárbara. A la llegada al lugar, encontraron a la mujer con síntomas de asfixia y quemaduras. Los bomberos apuntan a que el fuego se inició en la zona del salón, al quemarse una butaca, con una propagación del fuego hasta una mesita y el sofá en el que se encontraba la víctima.

El humo negro de la planta baja de las viviendas de Santa Bárbara.
El humo negro de la planta baja de las viviendas de Santa Bárbara.

Una dotación con tres vehículos y nueve efectivos de bomberos se desplazó hasta el lugar. A su llegada, observaron que las persianas estaban derretidas. Accedieron por la ventana al salón, donde encontraron a la mujer. Tras abrir la puerta principal para la entrada de la Policía Local y los servicios sanitarios, se procedió a la ventilación de la vivienda. El fuego quedó finalmente extinguido.

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