Muere un hombre en Lugo tras avisar a Emergencias de que había sufrido un accidente de tractor

Una persona ha muerto este jueves en el ayuntamiento lucense de A Pobra do Brollón tras sufrir un accidente con su tractor, según ha informado el 112 Galicia.

En concreto, el suceso tuvo lugar en la parroquia de San Cosme de Liñares en torno a las 15,30 horas, cuando el propio implicado llamó a la Central de Emergencias para alertar del accidente y solicitar asistencia médica, aunque indicó que no estaba atrapado por el vehículo.

De este modo, se solicitó la intervención de los Bomberos de Monforte, del GES de Quiroga, de la Guardia Civil y de los efectivos de Protección Civil. Asimismo, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Finalmente, el hombre falleció en el lugar.