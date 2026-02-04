Muere un hombre por una posible intoxicación de monóxido de carbono al revisar un generador

Un hombre de 36 años muere este miércoles tras sufrir una posible intoxicación por monóxido de carbono mientras revisaba un generador en un local situado en la Avenida Médico Paz García, en la parroquia de Nogueira, en Meis (Pontevedra).

Según informó el CIAE 112 Galicia, sobre las 8:45 horas se recibió una llamada solicitando asistencia urgente para el hombre, que presentaba síntomas de intoxicación. La víctima, hijo de la propietaria de un supermercado, fue hallado inconsciente tras acudir a revisar el generador que había sido encendido a raíz de un corte de luz. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, no se pudo salvar su vida.

En el lugar intervinieron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil y los Bomberos de Ribadumia, quienes comprobaron un alto nivel de monóxido de carbono, lo que hace que la intoxicación sea la principal hipótesis, pendiente de confirmación mediante autopsia.

Riesgo y seguridad ante el monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, extremadamente peligroso, que puede ser mortal incluso en pocos minutos si se inhala en espacios cerrados. Los expertos recuerdan que generadores, calefacciones o estufas de gas deben usarse únicamente en zonas bien ventiladas y nunca en interiores sin sistemas de evacuación de humos. Señalan también la importancia de contar con detectores de CO en hogares y locales para prevenir accidentes fatales.