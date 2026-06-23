Muere un hombre tras quedar atrapado bajo una excavadora que volcó en Lugo

Unos minutos después de las 14:00 horas, una persona quedó atrapada bajo una pala excavadora tras volcar el vehículo en el lugar de Loureiro, en la parroquia de Martín, en el municipio de Baleira (Lugo), según la información recabada por el 112 Galicia.

De inmediato, los gestores del 112 Galicia dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que ya tenía constancia del accidente y movilizó un helicóptero medicalizado con base en Ourense hasta el punto del siniestro.

Al lugar también se desplazaron los Bomberos de Sarria, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Baleira, integrados en el operativo de emergencia.

Una vez llegaron los medios de intervención al punto del accidente, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona que había quedado atrapada bajo la máquina.

En estos momentos, los equipos desplazados continúan trabajando en la zona para proceder a la liberación del cuerpo del fallecido.