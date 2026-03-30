Muere un hombre tras salirse de la vía con un cuadriciclo en Castro de Rei
ACCIDENTE MORTAL
Un hombre murió en el hospital tras sufrir una salida de vía con su cuadriciclo ligero en Castro de Rei (Lugo).
Un conductor ha muerto este lunes tras sufrir un accidente de tráfico con un cuadriciclo ligero en el municipio lucense de Castro de Rei.
Según ha informado la Guardia Civil de Lugo, el siniestro se produjo a las 12:07 horas en el punto kilométrico 9,180 de la carretera LU-P-1706, que conecta Feira do Monte y Castro.
Salida de vía
El accidente consistió en una salida de vía por el margen izquierdo de la calzada mientras el hombre circulaba en su cuadriciclo ligero. En el momento del suceso, el conductor era el único ocupante del vehículo.
Tras el siniestro, el hombre fue evacuado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), en Lugo, donde finalmente falleció a consecuencia de las heridas sufridas.
Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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