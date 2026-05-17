Muere un joven tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en Boiro

Un hombre de unos 25 años de edad murió a primera hora de este domingo en un accidente de tráfico mortal después de salirse de la vía con su vehículo en Boiro. Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo a las 06:40 horas en la carretera AC-305, a la altura del kilómetro 25 y del número 153 de la rúa Principal.

Un particular alertó a los servicios de emergencia tras observar desde su vivienda cómo un coche se salía de la carretera. Posteriormente, volvió a contactar con el 112 para indicar que en el interior del vehículo había un hombre que parecía estar herido de gravedad.

Además, explicó que el turismo había chocado contra un árbol situado en un terraplén, que al mismo tiempo impedía que el coche cayese al río.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Boiro y Ribeira, Guardia Civil de Tráfico, miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad y personal de mantenimiento de la vía.

A su llegada, los Bomberos de Boiro procedieron a excarcelar al único ocupante del vehículo, aunque finalmente los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.