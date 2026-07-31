Muere un joven tras salirse de la vía y chocar contra el muro de una casa en A Pobra do Caramiñal

Efectivos desplazados hasta un accidente de tráfico que se saldó con la muerte de un joven, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), a 31 de julio de 2026

Un joven de 28 años ha fallecido en la madrugada del viernes en un accidente de tráfico al salirse de la vía con su vehículo y chocar contra el muro de una casa en A Pobra do Caramiñal, A Coruña. Los primeros indicios apuntan a que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, según ha informado la Guardia Civil.

En torno a las 01.20 horas, un particular informó al 112 Galicia del choque de un coche contra esta vivienda a la altura del kilómetro 31 de la AC-305, a la altura de Posmarcos. Avisó de que en el interior del vehículo había una persona posiblemente atrapada.

Fueron alertados el 061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Boiro y Ribeira, Protección Civil y los servicios de mantenimiento de la carretera. De este modo, los bomberos retiraron a la persona del interior del coche, aunque no tuvieron que excarcelarla.

Los profesionales sanitarios le practicaron maniobras de reanimación en el lugar de los hechos, pero finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento. Por su parte, la Guardia Civil trata de esclarecer los hechos.