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Muere un motorista en un accidente en la PO-400 entre Arbo y Crecente

ACCIDENTE MORTAL

En el accidente entre una moto y un turismo en el que viajaban dos personas se saldó con la muerte del motorista en la PO-400 entre Ourense y Pontevedra

Ambulancia del 061 Galicia.
Ambulancia del 061 Galicia. | Europa Press

Un motorista ha fallecido este sábado en una colisión contra un coche en el que viajaban dos personas, que en principio no están heridas. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 20 de la PO-400, que discurre entre Arbo (Pontevedra) y Crecente (Ourense).

Según la información facilitada por el 112 Galicia, que recibió el primer aviso a las 11:00 horas, un particular informó del choque entre un coche y una moto. El testigo ya indicó que el motorista podía estar fallecido, lo que terminó confirmando el 061.

Además del personal sanitario desplazado hasta el punto, también han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del servicio de mantenimiento de la carretera.

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