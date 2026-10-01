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Muere una mujer tras ser atropellada en Abegondo

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Una mujer pierde ha muerto en Vizoño (Abegondo) tras ser arrollada por un turismo cuyo propio conductor alertó a los servicios de emergencia antes de las 10:00 horas

Ambulancia
Ambulancia | Archivo

Una mujer ha fallecido en la mañana de este jueves tras sufrir un atropello en el municipio de Abegondo (A Coruña). El trágico suceso tuvo lugar en el lugar de A Fraga, perteneciente a la parroquia de Vizoño, en un vial secundario que discurre en paralelo a la autopista AP-9.

El aviso se registró minutos antes de las 10:00 horas, cuando el propio conductor del vehículo implicado contactó con el 112 Galicia para informar de que acababa de arrollar a una persona y solicitar asistencia médica urgente. Hasta el punto se desplazaron de inmediato profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, movilizándose también a los Bomberos de Ordes y a Protección Civil de Abegondo. Pese al despliegue de los equipos de emergencias, los sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la víctima en el lugar del accidente.

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