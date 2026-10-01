Muere en Vigo una persona tras ser rescatada del agua en la zona de Punta Lagoa

Una persona ha fallecido a primera hora de la mañana de este jueves en Vigo tras ser rescatada del agua en la zona de Punta Lagoa, en la parroquia de Teis. El suceso se registró minutos antes de las 06:00 horas en las inmediaciones del pantalán. Fue la Policía Local la que dio el aviso tras localizar a la víctima en el mar, coordinando la alerta con el servicio de Urxencias Sanitarias 061 y el 112 Galicia.

El afectado fue trasladado hasta tierra a bordo de una barca. Una vez en la orilla, los profesionales sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, aunque finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento. En el dispositivo de emergencia desplegado en el litoral intervinieron agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y efectivos de los Bomberos de Vigo.