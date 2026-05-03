Muere una mujer tras caer de la Muralla de Lugo y se investiga si fue accidental

Una mujer ha muerto en la madrugada de este domingo tras precipitarse desde la Muralla de Lugo, según han confirmado fuentes policiales. La Policía Nacional investiga ahora las circunstancias del suceso para determinar si se trató de un accidente o de un posible intento autolítico.

El aviso se recibió alrededor de las 6.00 horas, cuando un viandante alertó de la presencia de una mujer herida entre las puertas del Carme y de Santiago, en las inmediaciones de la zona de ocio.

Trasladada en estado muy grave

Hasta el lugar se desplazaron agentes policiales y servicios sanitarios, que comprobaron que la víctima presentaba una grave herida en la cabeza. Fue evacuada en ambulancia al hospital de Lugo, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si la caída fue accidental o intencionada.