Muere una persona debajo de una máquina de maíz en Dumbría

Una persona ha fallecido debajo de una máquina de maíz en Dumbría (A Coruña). Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, alrededor de las 19.10 horas de ese viernes recibieron un aviso por parte de un particular, que solicitaba asistencia técnica para una persona que encontró debajo de una máquina de maíz.

El hallazgo se produjo concretamente en Miñóns, en la parroquia de Buxantes, y el alertante advertía de que la víctima podría estar fallecida.

A continuación, el 112 informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.

Finalmente, tras los intentos de reanimación, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvar la vida de la persona.