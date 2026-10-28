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Muere una persona tras ser atropellada junto al cementerio municipal de Lugo

FALLECIDO EN EL LUGAR

Un atropello mortal en Lugo deja una persona fallecida junto al cementerio municipal de San Froilán. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 19:40 horas.

La Región
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Publicado: 28 oct 2026 - 20:58 Actualizado: 28 oct 2026 - 20:58
Cementerio municipal de San Froilán de Lugo
Cementerio municipal de San Froilán de Lugo

Una persona ha muerto este miércoles, 28 de octubre, tras sufrir un atropello en el casco urbano de Lugo, concretamente en las inmediaciones del cementerio municipal de San Froilán. Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo durante la tarde y el servicio de emergencias recibió el aviso a las 19:40 horas, a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Los servicios sanitarios comunicaron que se había producido un atropello y que la persona afectada se encontraba inconsciente.

Tras recibir la alerta, el 112 Galicia movilizó a la Policía Nacional y la Policía Local de Lugo para intervenir en el lugar del suceso.

Finalmente, la víctima falleció en el lugar del accidente, sin que hayan trascendido por el momento más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello.

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