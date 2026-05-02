Un menor herido y trasladado en Monterrei tras ser atropellado por una furgoneta

Dos personas, entre ellas un menor, han sido trasladadas tras un atropello en Monterrei, en la carretera que viene de Albarellos por Infesta. Sobre las 10:47 horas de la mañana de este sábado, 2 de mayo, se informaba de este accidente de tráfico en el que una furgoneta atropelló a un menor de edad.

El conductor del vehículo también resultó herido y fue trasladado. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias y Guardia Civil de Tráfico.