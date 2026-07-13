Una mujer permanece hospitalizada muy grave tras ser encontrada en la calle ensangrentada y con golpes en Pontevedra

Una mujer permanece hospitalizada en estado muy grave tras ser localizada en la vía pública ensangrentada y con múltiples golpes en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, en un suceso que se investiga como un presunto caso de violencia de género. La Guardia Civil detuvo a su pareja, que ya ha pasado a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del pasado sábado, cuando los servicios de emergencia atendieron a la víctima y la trasladaron al hospital de Pontevedra, donde continúa ingresada debido a la gravedad de las lesiones.

Tras la detención, el hombre compareció este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Pontevedra, que investiga los hechos como un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el investigado ha quedado en libertad provisional, aunque con la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima. Además, deberá comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes mientras continúa la instrucción del caso. La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.