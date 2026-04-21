Nestlé plantea un ERE para hasta 301 trabajadores que afectará a su planta de Pontecesures

Nestlé España ha anunciado este martes a su plantilla la intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 301 trabajadores en todo el país, dentro de su plan de “transformación operativa”.

Entre los centros afectados se encuentra el de Pontecesures, en Galicia, además de instalaciones en Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

La compañía ha explicado que el objetivo de esta medida es “adaptar la estructura al contexto de mercado” para garantizar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo. Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de 4.158 trabajadores en España.

Cambios en el sector

Según la dirección, la decisión responde a la evolución del sector del gran consumo, marcada por el aumento de los costes operativos, los cambios en los hábitos de compra y el crecimiento de las marcas de distribución. Todo ello está impulsando procesos de automatización y digitalización dentro de la industria.

La empresa ha señalado que esta decisión llega tras realizar un “análisis exhaustivo” de sus estructuras y aplicar previamente medidas de contención de costes.

Negociación con sindicatos

Nestlé ha asegurado que el proceso se desarrollará con una “interlocución honesta” con los sindicatos, con el objetivo de explorar alternativas que minimicen el impacto sobre el empleo y ofrecer apoyo a los trabajadores afectados.