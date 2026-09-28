O Noso Reto Solidario inicia su segunda edición en busca de nuevos proyectos de economía social en Galicia

La segunda edición del programa O Noso Reto Solidario abrió el plazo de presentación de candidaturas hasta el 26 de octubre de 2026, con el objetivo de fomentar iniciativas en el ámbito de la economía social en Galicia. Las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web oficial.

Durante el acto de presentación, la directora de la Fundación Roberto Rivas, Olga Rivas Iglesias, destacó que “O Noso Reto Solidario representa una oportunidad para impulsar nuevas respuestas a los retos sociales de Galicia”. La responsable añadió: “En esta segunda edición queremos seguir promoviendo iniciativas capaces de reforzar el arraigo, especialmente en el medio rural, y de convertir la innovación social en soluciones sostenibles para las personas y las comunidades gallegas”.

Presentación de la segunda edición de O Noso Reto Solidario. | Fundación Roberto Rivas

Ofrece formación, mentoría y apoyo económico para desarrollar los proyectos hasta diciembre de 2027

La convocatoria está dirigida a fundaciones, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, sociedades laborales y personas emprendedoras. Las entidades seleccionadas participarán en un itinerario de formación y mentoría hasta junio de 2027. Posteriormente, presentarán sus propuestas ante un comité de evaluación y las que tengan mayor potencial accederán a una aportación económica, consultoría estratégica, asesoramiento jurídico y apoyo tecnológico para facilitar su desarrollo hasta diciembre de 2027.

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En la misma línea, el director general de la Fundación Amicos, Xoan España Vidal, afirmó que “la primera edición confirmó el enorme potencial que surge cuando organizaciones distintas ponen en común su conocimiento, su experiencia y su talento”. España Vidal indicó que con esta convocatoria esperan ayudar a transformar ideas en proyectos con capacidad real de generar impacto.

Por su parte, la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño, subrayó el compromiso de la Xunta de Galicia con este tipo de iniciativas. “Es un programa hecho por la economía social y para la economía social. La Xunta apoya también el emprendimiento”, afirmó.

El evento contó con la participación de Elena Fontán, quien expuso la evolución de Orixe Salgada, el proyecto ganador de la primera edición desarrollada entre 2023 y 2024. La iniciativa emplea algas de las costas gallegas bajo principios de economía circular, demostrando el potencial del aprovechamiento sostenible de los recursos.