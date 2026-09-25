Ribadavia acoge un programa de emprendimiento con la inteligencia artificial

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitó ayer en Ribadavia a los 15 jóvenes participantes en la primera edición de CanteirIA, un programa de emprendimiento impulsado por la Xunta de Galicia para impulsar proyectos juveniles con inteligencia artificial y otras tecnologías digitales.

La iniciativa, desarrollada en el programa europeo Desafío Jovens, se desarrolla durante cuatro días en el Convento de San Francisco. Los participantes trabajan en proyectos propios o en equipos multidisciplinares, avanzando desde la definición de una idea hasta la creación de un producto mínimo viable y un plan de acción para darle continuidad.

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Meneses destacó que CanteirIA combina inteligencia artificial, acompañamiento especializado y trabajo en equipo para “transformar ideas emprendedoras en proyectos estructurados, validados y orientados a la puesta en marcha”. Los jóvenes definirán su modelo de negocio, clientes y propuesta de valor, además de identificar las hipótesis que necesitan validar. Uno de los elementos diferenciales del programa es la integración de estas tecnologías en el proceso emprendedor. “Esta metodología sitúa esta iniciativa en la vanguardia de las nuevas fórmulas de capacitación emprendedora y contribuye a la adquisición de competencias especialmente demandadas en el actual contexto de transformación digital”, afirmó Meneses.

El programa finalizará con la presentación del trabajo desarrollado durante los cuatro días, explicando la idea de partida, el problema que quieren resolver, la solución propuesta, el modelo de negocio y los avances conseguidos. Se complementa con un seguimiento posterior, un mes después de finalizar esta convivencia.