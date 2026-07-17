Las aerolíneas chinas diversifican sus pedidos entre Boeing y Airbus para evitar depender de EEUU

Se cumplen ahora dos meses de la visita de Donald Trump a China. Su histórica cumbre con el presidente Xi Jinping cristalizaba en una serie de acuerdos de carácter económico entre los cuales destacaba que las aerolíneas del gigante asiático volverían a comprar aviones a Boeing, el primer fabricante de Estados Unidos, pero la segunda potencia mundial ha optado por fraccionar la dependencia mientras continúa perfilando su primer transoceánico.

Así, la compañía de bandera del país ha notificado hoy mismo a la Bolsa de Shanghái la compra de 55 Airbus, de fabricación europea, por un valor de catálogo de 12.400 millones de dólares. En concreto, Air China se hará con quince aviones de fuselaje ancho, mientras su filial de bajo coste, Shenzhen Airlines, adquirirá cuarenta aeronaves de fuselaje estrecho en una maniobra que ha sido replicada por la mayor aerolínea privada del país, Hainan Airlines, que desembolsará otros 5.400 millones de euros.

Estos movimientos se suman a otros grandes pedidos a Airbus procedentes de líneas aéreas chinas en los últimos meses. China Eastern Airlines dedicará 25.000 millones de dólares a 126 aviones europeos, mientras China Southern Airlines y su filial invertirán más de 21.000 millones en otras 137 unidades y Air China recibirá cuatro cargueros más tras una ampliación de contrato.

Del acuerdo con Boeing, aireado inicialmente por Trump y confirmado a posteriori por el gobierno chino, ya se ha ratificado la adquisición de siete aviones de carga para China Southern y el fabricante norteamericano computa en su cartera de pedidos otras 108 aeronaves de fuselaje estrecho, similares a las ochenta del encargo a Airbus notificado hoy.

Mientras tanto, China sigue trabajando en un modelo de fuselaje ancho y dos pasillos, el Comac C929, diseñado para vuelos transcontinentales y pensado para competir con el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus A350. Actualmente en fase de pruebas, la previsión es que su vuelo inaugural se realice en el horizonte de 2030.