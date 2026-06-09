La nueva Atención Primaria en Sanidad se presentará “en semanas”

“En un contexto marcado por el déficit de profesionales y por el aumento de las dolencias crónicas por la mayor esperanza de vida de la población, la reforma estructural de la atención primaria contará con la labor fundamental de los profesionales”, explicó la Consellería de Sanidade este martes en una nota de prensa para dar cuenta de un anuncio que el conselleiro, Gómez Caamaño, hizo durante su visita al centro de salud de A Estrada y que la Xunta presentará en las próximas semanas.

El plan busca dar respuesta a las necesidades actuales de profesionales y pacientes, y su diseño estructural estuvo liderado en los últimos meses por la Dirección General de Atención Primaria y Comunitaria.

“Un ejemplo es el carácter innovador y transformador del personal del centro de salud de A Estrada, que busca siempre lo mejor para los pacientes y que es referente a nivel nacional en la atención”, afirmó el conselleiro.

Sanidade detalló que expondrá próximamente las conclusiones de los grupos de trabajo que definieron las medidas relativas a las agendas, la gobernanza, los recursos humanos y sus retribuciones. Los presupuestos de la Xunta para este año 2026 destinaron a la atención primaria un total de 1.747 millones de euros, cifra que representó un incremento del 4,75% con respecto al ejercicio anterior.

Más plazas

El Gobierno gallego precisó que este volumen de recursos financia el refuerzo del sistema a través de la creación de más plazas, nuevas categorías profesionales, mayor equipamiento y la construcción de infraestructuras como el propio centro estradense, en un contexto marcado por el déficit de personal y el incremento de dolencias crónicas.

La visita institucional sirvió para supervisar las actuaciones de dulcificación de la zona de pediatría de A Estrada, realizadas por la Fundación Andrea con colores tenues, elementos de la naturaleza y una casita de lectura. Gómez Caamaño resaltó la importancia de la humanización de los espacios asistenciales dentro de la estrategia del Servizo Galego de Saúde para reducir la ansiedad infantil.

En el acto participaron el director general de Atención Primaria y Comunitaria, Salvador Mariño-Ageitos; el gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Ángel Facio; el jefe de servicio del centro, Juan Sánchez, y representantes de la fundación, que ya colaboró previamente en el Centro Integral de Salud de Lalín y la comarca de Deza.

El anuncio de la Xunta se enmarca en un escenario de confrontación política por la gestión del Sergas. Durante 2026, la oposición parlamentaria gallega ha recrudecido sus críticas denunciando el colapso asistencial y las listas de espera.

Este clima de protesta coincide con paros y huelgas de los sindicatos médicos, donde los profesionales facultativos reclaman de forma urgente más recursos humanos y materiales para frenar lo que califican como sobrecarga en la atención primaria.

Caamaño no ve peligrar su puesto de conselleiro

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, descartó que su puesto como cabeza visible del departamento sanitario corra peligro tras el relevo en la gerencia del Sergas, cambios que achaca a la naturaleza política. “Lo que hacemos es intentar elegir a las mejores personas posibles. A veces los cambios son necesarios, simplemente también por iniciativa propia o porque las cosas no están haciéndose como tienen que hacerse. Esa es la realidad, ¿no? La política. Por supuesto que si la cosa no va bien el responsable, en este caso, soy yo, pero estoy convencido de que el Doctor León va a ser un excelente gerente del Sergas”, dijo ayer martes en declaraciones a los medios.

En esta línea, reivindicó las aptitudes del nuevo gerente, Luis León, “una persona muy curtida en asistencia sanitaria, pero también con un perfil muy relacionado con la innovación, con la investigación, con la docencia. Una persona muy elegante, con criterio, muy sólida”, precisó el conselleiro.

Además, Caamaño también reivindicó el plan estival del Sergas, que se presentará la próxima semana, y recordó que las camas hospitalarias que no se tienen en cuenta para la planificación -basada en datos del verano anterior- están disponibles en caso de ser necesario.

“No se cierran camas, ese concepto es un error. Las camas no se pueden cerrar y cuando hacen falta se ponen en funcionamiento. Está basado en una planificación, que todos los años es la misma, y encima se da un margen de seguridad y se establece un número de camas funcionantes que siempre, tras el análisis, está por encima de las necesidades reales”, insistió.

El conselleiro dijo que la gente tiene que tener “confianza plena” en el Sergas. “Esperemos que todo funcione con normalidad, tanto a nivel de los hospitales como de primaria. La realidad es que los profesionales tienen derecho a vacaciones y la actividad asistencial disminuye. Eso también hace que las camas sean menos necesarias”, manifestó.