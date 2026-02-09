Nueva llamada de huelga por parte de los médicos gallegos en Atención Primaria

El sindicato médico O’Mega advirtió en un comunicado que reanudará la huelga de médicos en Atención Primaria a partir del 2 de marzo ante la “falta de diálogo”, esgrimieron, por parte de la Consellería de Sanidade. “La falta de respuesta de la Consellería de Sanidade a las reivindicaciones formuladas por los médicos y facultativos del Sergas, y que habían dado lugar a una huelga en noviembre del pasado año, provocará la reanudación de los paros en todos los centros de Atención Primaria del sistema sanitario público gallego, en los que trabajan casi 3.000 facultativos”, anunciaron en un comunicado.

La huelga, de carácter indefinido, se reanudará a partir del 2 de marzo. Se retoma, apuntaron, tras las declaraciones con las que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció acuerdos de gestión para tratar de descongestionar las agendas médicas en distintas áreas sanitarias de Galicia.

El sindicato consideró que las soluciones “economicistas” planteadas por el conselleiro para tratar de garantizar una lista de espera de un máximo de cuatro días en Atención Primaria están “condenadas al fracaso” porque tendrán “un nulo impacto al no haber sido negociadas con los verdaderos representantes de los médicos y facultativos gallegos y buscar como solución a la falta de médicos la contratación de extracomunitarios, una vía que ya fracasó cuando fue propuesta hace meses”.

Lamentaron que la consellería pretenda solucionar el problema “con más burocracia y sobrecargando aún más el trabajo de los facultativos” cuando ni siquiera se han plasmado aún las medidas pactadas con los sindicatos de clase para desmovilizar la huelga de médicos del pasado mes de noviembre y que los médicos ya habían considerado en su día totalmente insuficientes. Ante esta situación, instaron a poner en marcha un plan de choque que reduzca la sobrecarga asistencial.

Rueda reivindica el trabajo de Sanidade tras el anuncio

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicó el trabajo de la Consellería de Sanidade ante el anuncio del sindicato médico O’Mega de convocar una huelga en Atención Primaria para el 2 de marzo. “No es ninguna novedad”, señaló.

“Este fue el sindicato que ya no estuvo de acuerdo con las propuestas con las que sí estuvieron el resto de sindicatos de Atención Primaria y que ya se están aplicando”, señaló el líder autonómico en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta. Insistió en que el Gobierno gallego tiene el “compromiso” de cumplir con aquellos acuerdos alcanzados con el resto de fuerzas sindicales el año pasado.