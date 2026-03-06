Nueve diputadas gallegas, distinguidas con la Medalla do Parlamento 2026

El Parlamento Gallego acordó por unanimidad entregar la Medalla do Parlamento 2026 a las nueve diputadas que participaron hace treinta años en una Conferencia en Beijing sobre las mujeres.

El Parlamento de Galicia conmemora el 30 aniversario de la Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing.

María Xosé Ares Casal, María Teresa Fernández Piñeiro, Pilar Pedrosa González de Castejón, María Fernanda Cerviño Villaverde, Elisa Madarro González, del Grupo Popular; María Xosé Porteiro García, María Antonia Álvarez Yáñez, del Grupo Socialista y María Pilar García Negro y Olaia Fernández Dávila, del Grupo del Bloque Nacionalista Galego, son las diputadas de la IV Legislatura que fueron distinguidas, en su mayoría pertenecieron a la primera Comisión Parlamentaria para la igualdad y los Derechos de las Mujeres.

La ex conselleira y diputada Manuela López Besteiro también recibirá esta medalla el próximo 6 de abril cuando se lleve a cabo el acto coincidiendo con el aniversario del Estatuto de Autonomía de Galicia.