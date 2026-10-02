El nuevo modelo de la PAU en Galicia arrancará en el curso 2027/28 con más peso del profesorado de Bachillerato

El nuevo modelo de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia comenzará a aplicarse de forma completa a partir del curso 2027/28. El marco regulador, acordado de manera conjunta con las tres universidades públicas gallegas, busca ofrecer mayores certezas a los estudiantes y sus familias mediante un sistema de evaluación de criterios homogéneos y equitativos.

Una de las modificaciones más destacadas repercute directamente en la elaboración de los contenidos, donde se incrementará la representación del profesorado de Bachillerato. Los grupos de trabajo encargados de redactar y diseñar las pruebas estarán formados por hasta cuatro docentes de enseñanza secundaria frente a un máximo de dos profesores universitarios, buscando adaptar mejor los exámenes a la realidad lectiva de las aulas.

Para evitar fallos o incoherencias en los enunciados de las materias, la normativa introduce un mecanismo reforzado de revisión por pares entre los propios docentes antes de la fecha del examen, así como la creación de bancos de materiales unificados. Por su parte, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) continuará asumiendo la ejecución material del proceso, la custodia y la corrección de los ejercicios en el Tribunal Único.