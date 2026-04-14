Ocho heridos tras un accidente con seis coches implicados en Mos
CARRETERA A-55
La autovía suma un nuevo accidente múltiple condicionado por unas condiciones meteorológicas adversas y que ha provocado largas retenciones
Un accidente con seis vehículos implicados ha dejado varios heridos y ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-55 a su paso por Mos (Pontevedra), concretamente en el punto kilométrico 12.
Como consecuencia del choque, la circulación quedó restringida a un solo carril, lo que provocó importantes retenciones en este punto habitual de tráfico intenso. La situación generó complicaciones para los conductores durante varias horas.
Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se registró pasadas las 8,30 horas de este martes y fue un particular implicado quien alertó de lo ocurrido y de que había seis turismos implicados.
Asimismo, la Central de Emergencias ha confirmado que al menos una de las personas implicadas necesitó asistencia sanitaria y tuvo que ser trasladada por los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de la autovía.
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