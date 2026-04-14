Ocho heridos tras un accidente con seis coches implicados en Mos

El accidente con seis vehículos en la A-55.

Un accidente con seis vehículos implicados ha dejado varios heridos y ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-55 a su paso por Mos (Pontevedra), concretamente en el punto kilométrico 12.

Estado de uno de los vehículos. | Alberte

Como consecuencia del choque, la circulación quedó restringida a un solo carril, lo que provocó importantes retenciones en este punto habitual de tráfico intenso. La situación generó complicaciones para los conductores durante varias horas.

El accidente provocó largas retenciones. | Alberte

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se registró pasadas las 8,30 horas de este martes y fue un particular implicado quien alertó de lo ocurrido y de que había seis turismos implicados.

Asimismo, la Central de Emergencias ha confirmado que al menos una de las personas implicadas necesitó asistencia sanitaria y tuvo que ser trasladada por los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de la autovía.