Un aparatoso accidente en O Carballiño deja un coche empotrado en una pulpería

SIN HERIDOS

Un vehículo se sale de la rotonda tras una colisión por alcance y acaba empotrado en una pulpería en O Carballiño, sin dejar heridos.

El vehículo empotrado contra una pulería de la zona.
El vehículo empotrado contra una pulería de la zona. | Cedida

Un accidente de tráfico se registró en la tarde de este lunes en la rotonda de la avenida del Balneario, en O Carballiño, tras una colisión por alcance entre dos vehículos.

El coche tras el impacto.
El coche tras el impacto. | Cedida

Como consecuencia del impacto, uno de los coches se salió de la rotonda y acabó empotrándose contra una pulpería de la zona. A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se registraron heridos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Municipal de Emergencias, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se encargaron de asegurar la zona y regular el tráfico.

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