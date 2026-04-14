Un aparatoso accidente en O Carballiño deja un coche empotrado en una pulpería

Un accidente de tráfico se registró en la tarde de este lunes en la rotonda de la avenida del Balneario, en O Carballiño, tras una colisión por alcance entre dos vehículos.

El coche tras el impacto. | Cedida

Como consecuencia del impacto, uno de los coches se salió de la rotonda y acabó empotrándose contra una pulpería de la zona. A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se registraron heridos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Municipal de Emergencias, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se encargaron de asegurar la zona y regular el tráfico.