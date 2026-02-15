Ofertadas casi 700 plazas en cursos de inglés y portugués en Galicia

La Xunta de Galicia ofrece este año cerca de 700 plazas en cursos de inglés laboral y portugués destinados a la juventud de entre 18 y 30 años, tal y como informó la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en un comunicado.

Se trata de propuestas formativas de nivel básico e intermedio de inglés laboral, así como tres niveles de portugués, organizados en el marco del programa “Desafíos Jovens”, un proyecto transfronterizo de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal que promueve la inserción laboral desde la inclusividad y la perspectiva de género, priorizando a personas jóvenes y mujeres del medio rural.

Al amparo de esta colaboración, el departamento que dirige José López Campos pone en marcha dos ediciones para la formación en inglés, con una capacidad de 40 participantes para cada una de ellas, repartidas en los dos niveles. Los cursos incluyen tutoría, seguimiento del alumnado y evaluación continua, y están enfocados en mejorar las competencias profesionales y la movilidad laboral de los jóvenes residentes tanto en Galicia como en Portugal.