Once candidaturas al Congreso y siete al Senado competirán por Ourense en las elecciones del 29N

El Boletín Oficial del Estado (BOE) hace públicas este miércoles, 28 de octubre, las listas registradas ante las juntas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre. En el caso de la provincia de Ourense, el registro provisional se ha cerrado con un total de 11 candidaturas para el Congreso de los Diputados y siete para el Senado, a la espera de que se resuelva el periodo de subsanación de irregularidades antes de la proclamación definitiva de los aspirantes a comienzos de noviembre.

Para la Cámara baja, los electores ourensanos encontrarán las papeletas de las tres fuerzas con implantación histórica mayoritaria —PP, PSdeG y BNG—, junto a las candidaturas presentadas por Fronte Ampla, Podemos, Vox, Se Acabó la Fiesta (Salf), Pacma, Partido Comunista dos Traballadores de Galiza (PCTG) y Por un mundo + justo. En lo que respecta al Senado, las siete listas proclamadas corresponden a PP, BNG, PCTG, Podemos, Vox, Por un mundo + justo y la coalición unitaria Senado de Progreso, integrada de forma conjunta por socialistas y Frente Amplio.

En el conjunto de Galicia, la cifra global de candidaturas alcanza las 40 para el Congreso y cae hasta las 26 para el Senado, lo que supone un descenso notable respecto a los comicios generales de julio de 2023, cuando se formalizaron 34 listas para la Cámara alta. Esta reducción responde de manera directa a la articulación del pacto estatal entre el PSOE y las formaciones integradas en el espacio a la izquierda para concurrir bajo una misma papeleta senatorial.

Por demarcaciones provinciales, Ourense y Pontevedra lideran la oferta con 11 opciones al Congreso, seguidas por A Coruña con diez y Lugo con ocho. En el reparto del Senado, Pontevedra registra ocho listas —incluyendo un único candidato por Vox tras su acuerdo con los populares—, Ourense suma siete, A Coruña cuenta con seis y Lugo cierra la representación con cinco papeletas. Con la publicación oficial en el BOE, las juntas electorales provinciales abren el plazo formal para corregir incidencias antes de validar de manera irrevocable las listas definitivas.