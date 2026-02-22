Hallan en Ons un maravedí de 1622, del reinado de Felipe IV

La playa de As Dornas, en la isla de Ons, fue el escenario del hallazgo de un maravedí -antigua moneda española- acuñado en 1622, durante el reinado de Felipe IV, que supone un “testimonio valioso” de la circulación monetaria y la actividad marítima histórica en el entorno del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Estas son las conclusiones del informe preliminar elaborado sobre el descubrimiento, que trasladaron fuentes de la Dirección del Parque consultadas. El hallazgo fue “casual” y en una zona intermareal. La moneda está en un estado de conservación “muy deteriorado” y “con fuerte corrosión”.

El reverso muestra un castillo o motivo arquitectónico característico del cuartel de Castilla y una fecha de 1622

Sin embargo, la combinación de elementos visibles permitió una “interpretación sólida”. Por una parte, el anverso muestra un escudo central muy erosionado; y el reverso, un castillo o motivo arquitectónico característico del cuartel de Castilla y una fecha visible de 1622. Además, se aprecia un resello “VIII”, característico de los realizados en 1641-1642, “cuando se resellaron monedas antiguas para convertirlas en piezas de ocho maravedís ante la crisis monetaria del siglo XVII”, indica el informe. Todo ello sirvió para ratificar que la moneda original sería un maravedí de cobre acuñado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665).