Seis monedas únicas e históricas se exhibirán en el rehabilitado Museo Arqueolóxico de Ourense
PATRIMONIO HISTÓRICO
Las piezas históricas, adquiridas por la Xunta de Galicia, estarán temporalmente en el Museo Arqueolóxico de Ourense antes de incorporarse a la colección permanente del centro
Las seis monedas históricas procedentes de la colección privada del gallego Antonio Orol serán custodiadas y exhibidas en el Museo Arqueolóxico de Ourense, según anunció hoy el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante la recepción de las piezas.
Se trata de emisións únicas de gran valor histórico, entre las que se incluyen un Tremissis Suevo de Honorio, un Tremissis Suevo de Valentiniano, un Tremissis Suevo serie Latina Mvnita, un Tremissis Visigodo de Wamba, un 1/2 de la granada de los Reyes Católicos y un 1/2 real de Felipe II. López Campos destacó que estas monedas ofrecen un testimonio material del Reino Suevo y del medievo renacentista, y que su exposición permitirá al público acercarse a la historia y patrimonio de Galicia.
Las piezas estarán visibles al público hasta junio en la sede del Museo junto al claustro de San Francisco, antes de incorporarse a una exposición de últimas adquisiciones que se inaugurará en Ourense durante el segundo semestre de 2026. Posteriormente, se prevé que formen parte de la colección permanente en la nueva ubicación del museo en la plaza del Bispo, garantizando así su conservación y accesibilidad para las futuras generaciones.
