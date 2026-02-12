Seis monedas únicas e históricas se exhibirán en el rehabilitado Museo Arqueolóxico de Ourense

Las monedas históricas, adquiridas por la Xunta de Galicia, estarán expuestas temporalmente en el Museo Arqueolóxico de Ourense.

Las seis monedas históricas procedentes de la colección privada del gallego Antonio Orol serán custodiadas y exhibidas en el Museo Arqueolóxico de Ourense, según anunció hoy el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante la recepción de las piezas.

Las seis monedas históricas en detalle recién adquiridas, exhibidas juntas en el Museo Arqueolóxico de Ourense. | Martiño Pinal

Se trata de emisións únicas de gran valor histórico, entre las que se incluyen un Tremissis Suevo de Honorio, un Tremissis Suevo de Valentiniano, un Tremissis Suevo serie Latina Mvnita, un Tremissis Visigodo de Wamba, un 1/2 de la granada de los Reyes Católicos y un 1/2 real de Felipe II. López Campos destacó que estas monedas ofrecen un testimonio material del Reino Suevo y del medievo renacentista, y que su exposición permitirá al público acercarse a la historia y patrimonio de Galicia.

Las piezas estarán visibles al público hasta junio en la sede del Museo junto al claustro de San Francisco, antes de incorporarse a una exposición de últimas adquisiciones que se inaugurará en Ourense durante el segundo semestre de 2026. Posteriormente, se prevé que formen parte de la colección permanente en la nueva ubicación del museo en la plaza del Bispo, garantizando así su conservación y accesibilidad para las futuras generaciones.